زراعة الشرقية تتابع جني القطن بقرية النخاس وتكثف جهود مكافحة القوارض

تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية أعمال جني محصول القطن بقرية النخاس التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية، للوقوف على مدى الالتزام بالتوصيات الفنية خلال الحصاد، وتحسين جودة الأقطان المنتجة، بما يسهم في الحصول على أعلى رتبة عند الفرز وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية، مشددا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية نفذت مرورا ميدانيا لمتابعة أعمال جني القطن بقرية النخاس، والتقى مسؤولو الزراعة عددا من المزارعين لمناقشة أهمية الجني المحسن والالتزام بالتوصيات الفنية خلال مراحل الحصاد، للحفاظ على جودة الأقطان المنتجة وتحسين رتبتها عند الفرز، بما ينعكس إيجابيا على سعر المحصول ويحقق أعلى عائد للمزارعين.

وفي سياق آخر، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية، بمختلف المراكز والمكاتب الزراعية، من خلال تجهيز وخلط وتعبئة وتوزيع الطعوم المخصصة للمكافحة في بؤر الإصابة داخل الأراضي الزراعية، وفقا لتعليمات وزارة الزراعة، بهدف الحد من انتشار القوارض وحماية المحاصيل الشتوية عقب زراعتها.

كما نظمت مديرية الزراعة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ندوة إرشادية للتوعية بمرض الفاشيولا الذي يصيب الإنسان والحيوان، وينتج عن الإصابة بطفيليات تستقر في الكبد والقنوات المرارية.

وتناولت الندوة طرق انتقال العدوى، ومنها تناول النباتات المائية النيئة أو غير المطهية جيدا، وشرب المياه الملوثة، إلى جانب التعريف بأبرز أعراض المرض وسبل الوقاية منه، من خلال غسل الخضروات الورقية جيدا، وتجنب مصادر المياه الملوثة، والحد من انتشار القواقع الناقلة للطفيليات، بما يسهم في حماية الصحة العامة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين.