 «أطباء بلا حدود» تعيد فتح مستشفاها في مدينة «المخا» اليمنية بعد تعرضه لحريق - بوابة الشروق
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«أطباء بلا حدود» تعيد فتح مستشفاها في مدينة «المخا» اليمنية بعد تعرضه لحريق

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 4:19 م

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مستشفاها في مدينة "المخا" على الساحل الغربي لليمن، بعد نحو أسبوعين من تعرضه لحريق جراء هجوم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة.

وقالت المنظمة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي استهدف المباني المجاورة.

وكان المستشفى التابع للمنظمة قد تعرض في السابع من نوفمبر الجاري لحريق جراء استهداف مليشيا الحوثي بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة " بدون طيار" مفخخة ، للمنطقة التي يقع فيها المستشفى، وأعلنت المنظمة - حينها - تعليق العمل في المستشفى والعمل على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج فيه إلى مرافق أخرى.

ويعتبر المستشفى الذي يضم 35 سريرا المستشفى المدني الوحيد في "المخا ط الذي يقدم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني.


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