الرئيس اليمني يبحث مع المبعوث الأممي لدى بلاده الوضع في اليمن

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وأشاد الرئيس هادي - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء - بجهود المبعوث الأممي ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة ميليشيا الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق المزيد من التعقيدات المستمرة.

وجدد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة.

ومن جهته.. أشاد جريفيث بجهود الرئيس اليمني الدائمة من أجل السلام ومنها التوقيع مؤخرًا على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات هامة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن اليمني وتلبية احتياجاته.