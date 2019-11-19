الصين: إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة مخالف القانون الدولي

أكدت الصين اليوم /الثلاثاء/ أن إقامة مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة لا يتوافق مع القانون الدولي، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن إضافة تعقيدات للأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس - أن الحكومة الأمريكية لن تنظر بعد ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "مخالفة" للقانون الدولي.

وقال شوانغ إن قضية المستوطنات من القضايا الرئيسية في المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة بما في ذلك الضفة الغربية لا يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف شوانغ أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التحلي بالمسؤولية، ولعب دور بناء، والتوقف عن إضافة تعقيدات إلى الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.