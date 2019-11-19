الحوثيون: سنتخذ كافة الإجرءات الكفيلة بحماية المياه اليمنية

قالت مصلحة خفر السواحل الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الاثنين: "إنها لن تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المياه اليمنية".

وأكد بيان لمصلحة خفر السواحل الخاضعة لسيطرة الحوثيين :"حرصهم على سلامة المياه الإقليمية وعلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات المتبعة واحترام السيادة اليمنية ومياهه الإقليمية".

وأوضح البيان، "أن دورية خفر السواحل البحرية ضبطت يوم أمس الأحد، ثلاث سفن إحداها سعودية (رابغ 3) على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية دخلت المياه الإقليمية اليمنية بدون إشعار مسبق".

وأشار البيان إلى "عدم تجاوب طواقم العائمات المضبوطة مع طاقم دورية خفر السواحل، وتم مناداتهم على القناة الدولية 16 من قبل خفر السواحل اليمنية ولم يتجاوب طاقم العائمات المضبوطة".

واعتبر البيان أن ذلك يمثل تحديا واضحا لكل القوانين الدولية البحريه وخرق للسيادة اليمنية "مما استدعى إدخالهم إلى رصيف ميناء الصليف في محافظة الحديدة (خاضع لسيطرة الحوثيين) واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية".

وجاء هذا البيان بعد أن اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة الحوثي المتهمة بالتحالف مع إيران "بخطف" سفينة كانت تقطر حفارا بحريا لشركة كورية جنوبية.