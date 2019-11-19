منتخب مصر للسيدات لرفع الأثقال للمكفوفين يحقق 23 ميدالية ببطولة العالم

نجح منتخب مصر للسيدات ل رفع الأثقال للمكفوفين وضعاف البصر في حسم بعض الميداليات في بطولة العالم رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى، والتي تقام فعالياتها في مصر بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة خلال الأيام ما بين 17 إلى 22 نوفمبر من الشهر الجاري.

وحصد منتخب السيدات عدد 23 ميدالية ببطولة العالم، وجاء توزيعهم كالتالي: 7 ميداليات ذهب و9 فضة و7 برونز، وتحطيم رقم عالمي للناشئات فئة وزن 82,5 كجم للاعبة "أية محمد حمادة" بمجموع 282,5 كجم لكسر الرقم العالمي بمقدار 17,5 كجم.

كما تم تسجيل رقم عالمي جديد للناشئات فئة وزن 75 كجم باسم اللاعبة "فاطمة سعيد عبدالجواد" في رفعة الرجلين بثقل 67,5 كجم والسحب بثقل 95 كجم والمجموع 200 كجم.

بينما نجحت اللاعبة "روان جاد" في تسجيل رقم عالمي جديد لرفعة البنش بثقل 45 كجم في نفس فئة وزن 75 كجم، بالإضافة لتسجيل أرقام قياسية جديدة باسم مصر.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني ل رفع الأثقال للمكفوفين قد تم تشكيله منذ عامين فقط، وقد شارك في بطولة العالم الماضية، التي أقيمت في الأقصر بنوفمبر الماضي، وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العالم للبطولة.