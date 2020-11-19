الاتحاد الأوروبي يتعهد بعقوبات جديدة ضد بيلاروس بسبب استمرار قمع المعارضة

تعهد الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس بسبب استمرار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قمع المعارضة عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أجريت في البلاد في شهر أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، القول إن التكتل سيضيف المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية في بيلاروس إلى القائمة السوداء التي تضم 55 مسؤولا بيلاروسيا، بينهم الرئيس لوكاشينكو، والتي صدرت عقب الانتخابات. وتخضع القائمة لتجميد أصول وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس، عقب ترؤسه اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس: "اتفقنا على مواصلة الإعداد للجولة الجديدة من العقوبات ردا على أعمال القمع التي تقوم بها السلطات، ودعما للحقوق الديمقراطية لشعب بيلاروس.. هذه العقوبات يجب أن تشمل، ليس فقط الأفراد، بل أيضا المؤسسات والمستثمرين والشركات".

كان الرئيس لوكاشينكو الذي يتولى رئاسة بيلاروس منذ 25 عاما، أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة يوم 23 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يتظاهر فيه مئات الآلاف من المواطنين أسبوعيا في أنحاء بيلاروس احتجاجا على نظام الحكم في البلاد.