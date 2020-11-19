 تجديد حبس المتهمة بقتل شقيقتها شنقا في الوراق - بوابة الشروق
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تجديد حبس المتهمة بقتل شقيقتها شنقا في الوراق

النيابة - ارشيفية
النيابة - ارشيفية
مصطفى بكر:
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:27 م
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس فتاة قتل شقيقتها شنقاً 15 يوما على ذمة التحقيقات في منطقة الوراق.

وأقرت المتهمة الذى اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب حبسها بغرفة، بمفردها وتكبيلها في السرير، من قبل والدها وشقيقتها، وأضافت أنها طلبت منهم الخروج لقضاء حاجتها، فقتل شقيقتها شنقاً باستخدام حجاب.

كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتهمة والمجني عليها، والذى قال إن المتهمة تعان من مرض نفسي وتغيبت عن المنزل عدة أشهر وتحرر محضر بتغيبها في قسم الشرطة.

وأضاف أن المتهمة كانت تزوجت عرفيا عدة مرات، وانفصلت عن أزواجها، ثم تزوجت مرة أخرى عرفيا، ما دفع والدها وشقيقتها المجنى عليها لحبسها بالمنزل.

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