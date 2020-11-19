انهيار منجم فحم يودي بحياة ثلاثة أشخاص في الإكوادور

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انهيار منجم فحم غير قانوني بسبب انهيار أرضي بشمال غربي الإكوادور، حسبما أفادت هيئة الإغاثة من الكوارث اليوم الخميس.

وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص على قيد الحياة في الموقع بإقليم إسمرالداس بالقرب من الحدود مع كولومبيا، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وذكر مسؤولو الإغاثة أن عمال المنجم قاموا بحفر حفرة عرضها 70 مترا وعمقها 40 مترا قبل الانهيار.

وقال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عبر تويتر: "لقد رتبت الأوضاع لهيئات إدارة المخاطر والطوارئ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حياة الأشخاص".

وتعد أنشطة التعدين غير القانونية ، بحثا عن المعادن النفيسة عادة، مشكلة كبيرة في كثير من أنحاء أمريكا اللاتينية.

وغالبا ما تقع حوادث متكررة بسبب عدم توافر بنية تحتية آمنة.