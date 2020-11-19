بن يوسف: هدفنا في الإسماعيلي الفوز بالبطولة العربية

أكد الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف صفقة الإسماعيلي الجديدة، أن الجميع في الدراويش هدفهم واحد بالموسم الجديد، أوله هو الفوز بلقب البطولة العربية ثم تقديم موسم مميز في الدوري الممتاز عندما ينطلق، وذلك في حديث مع الموقع الرسمي لناديه.

وقال الروج: "اللاعبون ومجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لديهم هدف نتطلع إليه، وهو التتويج ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال وإسعاد جماهيرنا الكبيرة".

وأضاف المهاجم السريع: "بالتأكيد أتمنى الحصول على لقب الهداف إلا أنه لا يشغلني بقدر انتصار الفريق وحصده للثلاث نقاط، تحديت نفسي عندما قدمت للإسماعيلي، لأنني كنت أريد ناديا طموحا في جميع المسابقات، وهذا ما وجدته مع فريقي".

واختتم اللاعب تصريحاته، قائلا: "رسالتي للجماهير هو الوقوف خلف الفريق وعدم الالتفات إلى الشائعات، من أجل السعي لعودته لمكانته المستحقة بين الكبار منافسا وحاصدا للألقاب وهو ما سنقاتل عليه".