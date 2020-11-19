 قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث إيجاد حلول لمسألة الميزانية وسيادة القانون - بوابة الشروق
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قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث إيجاد حلول لمسألة الميزانية وسيادة القانون

الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:11 م
من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغط على المجر وبولندا اليوم الخميس، بعدما رفضت الدولتان قرارات رئيسية متعلقة بميزانية التكتل طويلة الأمد وخطة الإنعاش.

يجري رؤساء الدول والحكومات وعددهم 27 محادثات في مؤتمر عبر الفيديو مساء اليوم.

ومن المقرر في البداية مناقشة جائحة كوفيد-19، ومن المرجح أيضا أن يحاول القادة إقناع المجر وبولندا لإسقاط رفضهما الصارم لآلية جديدة خاصة بسيادة القانون ترى الاثنتان أنها تسمح بتدخل كبير في شؤونهما الداخلية.

ولكن في حين أن الدول انتقدت وارسو وبودابست على مدار الأيام القليلة الماضية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده –التي تتولى الرئاسة التناوبية للمجلس الأوروبي- لن تكشف عن أي مقترحات جديدة مطروحة على الطاولة.

لم تدعم المجر وبولندا يوم الاثنين الماضي مقترحا رئيسيا بشأن كيفية تمويل خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي للفترة 2021 – 2027.

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