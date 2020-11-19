قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعمل على التأكد من أن إسرائيل تحقق ما تحتاج إليه، مشيرًا إلى أن الأخيرة لديها الحق في تحقيق سيادتها.

وأكد بومبيو، خلال كلمة له أثناء زيارة لهضبة الجولان، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي الوحيد الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة، مؤكدًا: «نقر بسيادة إسرائيل على الجولان».

وأشار إلى أنه درس المكان على مدار 53 عامًا ماضية، مضيفًا: «هو مكان رائع وهام بالنسبة للدولة، وواجهنا نوعا من الضغط الدولي لعودة المكان إلى سوريا لكن كل المؤسسات في أمريكا لم تتخيل السيطرة على هذا المكان لأنه يؤدي إلى ضرر وأذى للغرب».

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، هضبة الجولان المحتل، كأول وزير خارجية أمريكي يقوم بهذه الخطوة.

وتأتي زيارة بومبيو إلى مستوطنة بسجوت بعد سنة من تصريح قال فيه إن المستوطنات لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي، مخالفا بذلك موقف الولايات المتحدة الثابت منذ فترة طويلة بهذا الشأن.

وقد اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي بسيادة إسرائيل على المرتفعات التي احتلتها في حرب 1967 وضمتها في عام 1981.