 المغرب يسجل 4559 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 4559 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:19 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:19 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 311 ألفًا و554 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 77 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5090.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4641 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 257 ألفًا و992.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

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