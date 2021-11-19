تقدم لكم موقع الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الإسماعيلي والزمالك التي ستقام على ستاد الإسماعيلية ضمن حسابات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
تشكيل الإسماعيلي
حراسة المرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم ومحمد دسوقي.
خط الوسط: عماد حمدي، أحمد مصطفى ومحمد عادل.
الهجوم: شكري نجيب، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد عمار، عبد الله جمعة، محمد صادق، أحمد عيد، عمر الوحش، محمد الشامي، احمد مدبولي، ومحمود دونجا.
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع : عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ومصطفى فتحي.
الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، محمود علاء، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني، محمد أوناجم وعمر السعيد.