تقدم لكم موقع الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الإسماعيلي والزمالك التي ستقام على ستاد الإسماعيلية ضمن حسابات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم ومحمد دسوقي.

خط الوسط: عماد حمدي، أحمد مصطفى ومحمد عادل.

الهجوم: شكري نجيب، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد عمار، عبد الله جمعة، محمد صادق، أحمد عيد، عمر الوحش، محمد الشامي، احمد مدبولي، ومحمود دونجا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ومصطفى فتحي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، محمود علاء، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني، محمد أوناجم وعمر السعيد.