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تعطل فيسبوك وإنستجرام في عدد من الدول

فيسبوك وانستجرام
فيسبوك وانستجرام

نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 10:38 م
أبلغ مستخدمو "فيسبوك" و"إنستجرام" في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.

ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع "إنستجرام" واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وعلى موقع "فيسبوك" اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث "جوجل".

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