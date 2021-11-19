تعطل فيسبوك وإنستجرام في عدد من الدول

أبلغ مستخدمو "فيسبوك" و"إنستجرام" في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.



ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع "إنستجرام" واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وعلى موقع "فيسبوك" اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.



وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث "جوجل".