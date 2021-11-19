افتتحت مديرية الأوقاف بدمياط، مسجد المدينة المنورة، في مدينة فارسكور، بحضور الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، وذلك وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن المسجد تم بناؤه بالجهود الذاتية، وتكلف 2.5 مليون جنيه، ويقع على مساحة 300 متر مربع، مشيرا إلى أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.



وأضاف أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله.