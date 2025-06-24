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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه بنفسه سيكون "غير محدود وسيستمر إلى الأبد".

وأضاف في مقابلة هاتفية على قناة "NBC News" الأمريكية، أن النزاع الإسرائيلي الإيراني أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا.

ترامب حذّر من أن تفاقم الوضع قد يؤدي إلى "تدمير كامل لمنطقة الشرق الأوسط"، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وتابع: "إنه يوم عظيم للولايات المتحدة ويوم عظيم للشرق الأوسط، أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من إنهاء الأمر (الحرب)"، وفق قوله.

وردا على سؤال حول مدة وقف إطلاق النار، قال ترامب: "أعتقد أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران غير محدود، سيستمر إلى الأبد".

وأفاد بأن الصراع بين الجانبين "انتهى تماما"، معبّرا عن اعتقاده بأن "إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا".

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن إسرائيل وإيران "جاءتا إليّ تقريبا في نفس الوقت وطالبتا بالسلام"، وفق تعبيره.

وأضاف أن كلا الجانبين "سيجدان حبا وسلاما وازدهارا هائلا في مستقبلهما"، وأن "لديهما الكثير ليكسبوه".

واستدرك قائلا: "لكنهما إذا انحرفا عن طريق الصدق والحقيقة، فسيخسران الكثير أيضا".

وقال ترامب أيضا إن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بـ "وعود كبيرة وغير محدودة"، مختتما منشوره بالقول: "حفظ الله إسرائيل وإيران".

وصباح الثلاثاء، أعلن ترامب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه توصل طهران وتل أبيب التوصل إلى الاتفاق على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا من لحظة إعلانه.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.