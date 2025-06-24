زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بتبرير قرار مهاجمة إيران

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• حكيم جيفريز قال إنه لا يوجد دليل يثبت أن الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على إيران يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة

انتقد زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، قرار الرئيس دونالد ترامب شن هجوم على إيران، مطالباً إيّاه بتقديم مبرر لذلك.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده جيفريز، مساء الاثنين، تطرق فيه إلى الغارة التي شنها الجيش الأمريكي فجر الأحد على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وأوضح أنه لا يوجد أدنى دليل يثبت أن الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على إيران، يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب جيفريز إدارة ترامب بتقديم أي أدلة تدعم عكس ذلك إن كانت بحوزتها، وطلب منها تبرير هذه الهجمات.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تجاهلت القنوات الدبلوماسية والدستور بضرب بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وفجر الأحد الفائت، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، في تصعيد مباشر بعد تقديمها دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً للهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفي 13 يونيو بدأت إسرائيل - بدعم أمريكي - عدوانا واسعا على إيران، بينما ردت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

ومنتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، أعلن الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى عدم انتهاكه.