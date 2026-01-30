جنوب إفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي

⁠أعلنت وزارة الخارجية في ‌جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، أن القائم بالأعمال الإسرائيلي أرئيل ‍سيدمان ⁠شخصا غير مرغوب ‌فيه.

وإعلان مسئول "شخص غير مرغوب به" هو إجراء دبلوماسي رسمي تستخدمه الدول عندما تقرر رفض وجود دبلوماسي أجنبي على أراضيها. ولا يحتاج القرار إلى تبرير من الدولة المضيفة، بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وخلال السنوات الماضية توترت العلاقات بين الجانبين للغاية بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت جنوب إفريقيا مرارا إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف "تدمير سكان" غزة، فيما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، مدعية أنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.

وفي أواخر عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بسبب الحرب على قطاع غزة.

وعام 2025، تعهد وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا بالمضي قدماً في قضية "الإبادة الجماعية"، التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، رغم الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعاقبة جنوب إفريقيا على تبني موقف "عدائي" تجاه حليفه.