استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، صلاحياته الرئاسية بعد أن سلمها مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس؛ بسبب خضوعه لفحص طبي.



وكان الرئيس الأمريكي سلم صلاحياته مؤقتا إلى نائبته قبل زيارته مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني.



وخضع بايدن لتنظير القولون الروتيني، كما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في عامي 2002 و2007، ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير"، بحسب ما صرحت به جين بساكي في وقت سابق.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطاته إلى نائبته، منذ أن تولت إدارته السلطة في الولايات المتحدة.



ولكن، ماذا يقول الدستور الأمريكي في حال عجز الرئيس عن أداء عمله؟



تحدد المادة الثانية من الدستور، البندين 1 و6 مهام نائب الرئيس في حال عجز رئيس الجمهورية عن أداء مهام منصبه، فتنص على أن نائب الرئيس يتولى سلطات وواجبات الرئيس في حالة عجز الرئيس.



ويحدد تعديل المادة 25 للدستور التي أقرها الكونجرس في عام 1965، كيف يمكن أن يكون الرئيس غير قادر على الخدمة، فتقول الرئيس هو من يقرر عجزه.



وفي حال "قرر الرئيس أنه عاجز، ويقرر فيما بعد أنه قادر على العودة إلى مهام المنصب، يقوم الرئيس بكتابة ذلك ويبلغ رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ عن عجزه، ويخطرهم مرة أخرى كتابة عند قدرته على ممارسة مهامه.



وتبعاً لهذا التعديل، يأخذ نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة عجزه وعدم قدرته على ممارسة مهامه، كما يحق للرئيس اختيار نائبه في حال شغور منصب نائب الرئيس بشرط حصول الشخصية المقترحة على موافقة الكونجرس.



جدير بالذكر أن التعديل الخامس والعشرون كان محاولة لحل ما يحدث عند وفاة الرئيس أو إقالته أو استقالته وما هو المسار الذي يجب اتباعه إذا أصبح الرئيس لسبب ما معوقًا لدرجة أنه لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته.



وفي حال تنحي الرئيس عن منصبه سيصبح نائب الرئيس رئيسًا عند تنحية الرئيس من منصبه، وقد حدث ذلك 8 مرات في التاريخ الأمريكي حسب ما ذكر موقع "constitution.findlaw" الأمريكي.



هل تم تفعيل المادة 25 قبل ذلك؟



تم العمل بالمادة 25 قبل ذلك، في عام 1985، عندما مرض الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وأجرى عملية جراحية متعلقة بورم سرطاني، ليصبح نائبه في ذلك الوقت جورج بوش الأب رئيساً بالإنابة لفترة مؤقتة.



كما حدث مرتين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، ذلك في عامي 2002 و2007، حين خضع لعمليات منظار القولون.