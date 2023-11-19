وزير الخارجية القطري: اقتربنا من اتفاق صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، قرب التوصل لاتفاق صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحفي اليوم بالدوحة، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إن "صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق".

وأضاف أن "التحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية ويمكننا تذليلها"، مشيرا إلى أن "الناس في غزة يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود".

وأشار إلى أن "المجازر وآخرها في مدرسة الفاخورة تثبت عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية"، موضحا أن "هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة".

ولفت إلى أن "ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "المجازر مستمرة بحق المدنيين ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف، أن الكارثة "ما زالت تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان"، قائلا: "رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال".

بدوره، أكد بوريل، ضرورة بذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل ويجب أن نفعل ما بوسعنا كي يكون ممكنا".

وأوضح بوريل، أن دولة قطر تضطلع بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق الرهائن في غزة.