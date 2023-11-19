تحرير 151 محضرا خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المتاحة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.



وأسفرت الحملات، عن تحرير 151 محضرا تموينيا متنوعا، منها في مجال الرقابة على المحال التجارية والذي أسفرت عن تحرير عن 22 محضرا لعدم إعلان الأسعار، و23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر عدم إعلان مخازن.



وفي مجال الرقابة على المخابز، تحرر 16 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 محضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و21 محضرا لعدم إعلان مواعيد التشغيل، و39 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، و3 محاضر مبيعات وهمية.



وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، ضبطت الحملة 3 مخابز لتصرفها في كمية تقدر بنحو طن دقيق بلدي مدعم، وضبط أحد المحال التجارية به 700 عبوة من النسكافيه والعصائر والمياه الغازية منتهية الصلاحية.



وفي مركز الإسماعيلية، ضبط الحملة 2000 قطعة خبز منتهية الصلاحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.