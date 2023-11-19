شهدت الطرق والمحاور والميادين الرئيسية والمهمة بمحافظتي القاهرة والجيزة حالة من الكثافات المرورية والتكدسات بأغلب الشوارع الرئيسية نتيجة تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وفقا لتصريحات مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، فضلا عن فترات الذروة المسائية.



وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور وإدارتي مرور الجيزة والقاهرة نشروا الخدمات الأمنية على الطرق لتسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات من على الشوارع الرئيسية لتخفيف حدة الزحام.



وتابع المصدر أن تساقط الأمطار أدى لتباطئ حركة السير على الطرق الرئيسية ما تسبب في تكدسات مرورية بالطرق فضلا عن موعد الذروة المسائية، مؤكدا أنه سيتم سحب جميع الكثافات على الطرق بشكل عاجل وتسييرها وإعادتها لطبيعتها خلال وقت قليل.



وشهدت محافظة الجيزة حالة من الكثافات المرورية بشارعي فيصل والهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه لمنطقة المريوطية ومنطقة حدائق الأهرام كما شهد محور صفط والطريق الدائري كثافات مرورية متحركة في الاتجاه لميدان الرماية، كما شهد محور 26 يوليو حالة من الكثافات المرورية في الاتجاه القادم من وسط البلد لمنطقة السادس من أكتوبر.



كما ظهرت كثافات مرورية في شارع التحرير في الاتجاهين من وإلى ميدان التحرير فضلا عن كثافات مرورية بكوبري 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر وطريق صلاح سالم بالقاهرة ومنطقة كورنيش المعادي وكورنيش النيل بمنطقة الملك الصالح بمحافظة القاهرة.