قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه على الدول الحلفاء " الاتحاد" لدعم أوكرانيا وضمان " عدم نجاح" الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا منح كييف المزيد من المساعدات العسكرية في اليوم الـ1000 للحرب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الوزير أضاف اليوم الثلاثاء أن بريطانيا سوف تمنح أوكرانيا 5ر7 مليون جنيه إسترليني (5ر9 مليون دولار) من أجل الحصول على طائرات درون جديدة من أجل الهجوم والمراقبة.

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي يدخل فيه الغزو الروسي يومه الـ1000، وفي ظل مخاوف من تغير محتمل في الموقف الأمريكي في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد إنهاء الصراع" خلال يوم".

وقال هيلي "بريطانيا تقف جنبا إلى جنب مع حلفائها الأوكرانيين منذ اليوم الأول لغزو بوتين واسع النطاق غير القانوني- وتقود الدعم الدولي، وتقوم بتدريب 50 ألف مجند، كما تقدم الأسلحة وطائرات الدرون ومعدات عسكرية أخرى".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني غدا الأربعاء القراءة الثانية للمساعدات المالية لمشروع قانون أوكرانيا، التي ستؤكد منح قرض بقيمة 26ر2 مليار جنيه إسترليني لكييف من أجل شراء المزيد من المعدات العسكرية.