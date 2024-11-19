واشنطن: اتفاق وقف النار في لبنان قابل للتطبيق ويتطلب عملا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مواصلة عملها مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن عودة السكان على جانبي الحدود، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت: "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق"، مؤكدة: "نريد رؤية تطبيق كامل للقرار الأممي 1701".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، عاموس هوكشتاين، إن المباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت بناءة، معلنا أننا أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريح بعد لقائه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء استمر قرابة الساعتين، أشار هوكشتاين إلى أنه "منذ زيارتي الأخيرة إلى بيروت، أجرينا نفاشنا جدية في لبنان وإسرائيل، واليوم كان لدينا لقاء بناء جدا مع بري وأجرينا نقاشات لتضيق الفجوات الموجودة منذ أسابيع"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأعلن أنه عاد إلى بيروت لأن "أمامنا فرصة حقيقة للوصول إلى نهاية هذا النزاع وهذه لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن هذا الأمر يبقى بيد الأفرقاء"، مؤكدا أن "هذا الحل قريب، والنافذة مفتوحة الآن، ونحن أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما وسعي مع حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع".