نتنياهو من محور نتساريم: حماس لن تكون موجودة في غزة بعد الآن

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار جولة ميدانية في ممر نيتساريم في وسط قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "واي نت" العبري، تلقى نتنياهو نظرة عامة من قائد الفرقة 99 حول سير العمليات في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وقال نتنياهو: "أريد أن أقول إلى أولئك الذين يحتجزون رهائننا - من يجرؤ على إيذاء رهائننا - سنضربه على رأسه. سنلاحقكم وسنقبض عليكم"، مضيفاً: "حماس لن تكون في غزة بعد الآن".

من جانبه، قال كاتس: "نحن ملتزمون تجاه جميع جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك جنود الاحتياط، وسنوفر لهم كل الظروف لاستكمال مهامهم".