نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول: زيادة أسعار خدمات الاتصالات لن تكون كبيرة

توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تطبق زيادة أسعار خدمات الاتصالات مع بداية العام الجاري بنسبة قليلة. ورغم أنه لم يذكر نسبة محددة، إلا أنه أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يسمح برفع الأسعار بشكل محدود، في ضوء آلية محكمة لتسعير الخدمات، للحفاظ على المستثمر والمستهلك على حد سواء.

وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة.

وأضاف شمروخ، خلال جلسة «ما بعد الجيل الخامس» على هامش معرض «كايرو أي سي تي» أمس، أن أسعار خدمات الاتصالات لم تشهد زيادة سوى مرة واحدة، وهذا لا يتناسب مع الظروف الحالية في ظل الاعتماد على استيراد نحو 90% من احتياجات الشبكات والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار الباقات الجديدة في الوقت المناسب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها شمروخ دراسة رفع أسعار خدمات الاتصالات، حيث قال في أكتوبر الماضي، على هامش مؤتمر صحفي لوزارة الاتصالات: "إن الزيادة أصبحت واجبة، لضمان تقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطن"، على حد قوله.

وأضاف هداية لـ«الشروق» أن شركات الاتصالات تعاني من تضخم في تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال العام الجاري فقط.

وتستخدم شركات الاتصالات وسائل نقل ومعدات صيانة لشبكات المحمول لتحسين الخدمة، وتستهلك وقودًا بكميات كبيرة من الطاقة، بحسب الحداد، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المحروقات ترفع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ.

ورفعت الحكومة في 18 أكتوبر الماضي، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بنسب متفاوتة وصلت إلى 17%.

وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات وافق مبدئيًا على السماح للشركات برفع الأسعار حتى تستطيع استكمال تقديم خدماتها للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة إذا لم يتم رفع الأسعار على المستهلك النهائي.

ويعمل في السوق المحلية 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر"، و"أورنج مصر"، و"إي آند مصر"، و"المصرية للاتصالات" We، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

ويذكر أن أسعار جميع كروت الفكة وبعض الباقات ارتفعت في ديسمبر 2023، بنسبة تراوحت بين 10 و 16%، فيما زادت بعض الخدمات بين 10 – 11%.

وفي 5 يناير، أقرت شركة We زيادة أسعار الباقات الشهرية لخدمة الإنترنت الأرضي بنسبة 33%، ليصل سعر الباقة سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.