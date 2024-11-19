هوكستين يتسلم من بري اليوم رد لبنان على بنود الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الثلاثاء، أن الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين، وصل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن المقرر أن يتسلم هوكستين، من بري اليوم، رد لبنان على بنود الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وتتوسط الولايات المتحدة - حليفة إسرائيل الأوثق - للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

والاثنين قالت القناة 12 العبرية، إن «الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة هذا الأسبوع».

وأوضحت أنه «بعد أن أحالت سفيرة واشنطن ليزا جونسون، الاقتراح الأمريكي الإسرائيلي إلى لبنان الخميس، أرسل حزب الله وثيقة رد إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسيسلمها الأخير إلى هوكشتاين الذي وصل بيروت الثلاثاء».

وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن يراجع هوكشتاين رد حزب الله مع ممثلي الحكومة اللبنانية، واعتمادا على درجة التقدم، سيتم تحديد الخطوات التالية».

والأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المبعوث الأمريكي يصل بيروت الثلاثاء، للقاء مسئولين لبنانيين، والحصول على رد الحكومة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث «التزام الطرفين (إسرائيل وحزب الله) بقرار مجلس الأمن 1701، مع ضمان حق الدفاع عن النفس».

كما يقضي المقترح بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنع الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب، وفق إعلام عبري

لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بامتياز مهاجمة «حزب الله» في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشدة.

فيما يشدد «حزب الله» على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.