تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور حسام صادق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مستشفى جامعة بورسعيد، وذلك عقب توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد بشأن تقديم الخدمات الطبية، في إطار تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية التي تمتلكها الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب عادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وأحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضو مجلس الشيوخ أحمد جوهر، والدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل لمدن القناة وشمال سيناء، والدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ، ورئيس الجامعة، ورئيس الهيئة، عددًا من الأقسام والمنشآت الطبية بالمستشفى، واطلعوا على الإمكانات والتجهيزات الطبية ومستوى الخدمات المقدمة، فضلًا عن الوقوف على جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توفير خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مستشفى جامعة بورسعيد، وما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات وكوادر طبية مؤهلة، مؤكدًا أن حصول المستشفى على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل خطوة مهمة تعكس جودة الأداء والالتزام بالمعايير المعتمدة، ويؤهلها للقيام بدور فاعل في تقديم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المحافظ، أن مستشفى جامعة بورسعيد تمثل صرحًا طبيًا جديدًا يضاف إلى منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم والتنسيق مع جامعة بورسعيد وهيئة التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن تحقيق التكامل بين المؤسسات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية البناء على ما تحقق من تطوير بالقطاع الصحي في بورسعيد، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والطبية لجامعة بورسعيد، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية وسرعة حصول المواطنين عليها.

وتأتي الجولة في أعقاب توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد، والذي يمثل خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الجهات المقدمة للخدمات الطبية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والتعليمية، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير رعاية صحية متميزة ومستدامة للمواطنين.