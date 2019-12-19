أستراليا تكسر الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة لليوم الثاني على التوالي

كسرت أستراليا الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بواقع درجة مئوية.

وقال مكتب الأرصاد إن درجة الحرارة في أنحاء البلاد سجلت 41.9 درجة مئوية أمس الأربعاء، متجاوزة الرقم الذي تم تسجيله أمس الأول الثلاثاء وبلغ 40.9 درجة مئوية.

يشار إلى أنه قبل ذلك، سجلت أستراليا أعلى درجة حرارة في يناير 2013، وبلغت 40.3 درجة مئوية.

وتواجه أستراليا موجة حرارة استثنائية هذا الأسبوع، من المتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه مناطق في البلاد جفافا حادا وحرائق غابات واسعة النطاق.