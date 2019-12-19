موسكو تخشى احتمال فشل مشروع قرارها الخاص بسوريا في مجلس الأمن الدولي

أعرب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن خشيته من عدم تأييد مشروع قرار تقدمت به بلاده لمجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا.

وقال بوليانسكي - حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إن روسيا تقدمت بمشروع قرار توفيقي خاص بالمساعدة الإنسانية عابرة الحدود إلى سوريا"، مضيفا "أن عدم تأييد هذا القرار من قبل شركائنا في مجلس الأمن الدولي سيظهر أن الأمر كان بالنسبة لهم عبارة عن لعبة سياسية أكثر من الرغبة في مساعدة سكان سوريا"، وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم التصويت على القرار اليوم.

وينص مشروع القرار الروسي على تمديد عمل الآلية الحالية لنقل المساعدات الإنسانية لمدة نصف عام وليس لمدة عام، كما يقضي به مشروع ألماني بلجيكي كويتي.

كما يوصي المشروع الروسي بالإبقاء على معبرين، واحد عبر العراق والآخر عبر الأردن، من أصل المعابر الأربعة لنقل المساعدات.

وفي حال رفض مجلس الأمن الدولي المشروع الروسي واستخدمت موسكو حق النقض ضد المشروع الثلاثي، كما تتوقع مصادر دبلوماسية، فإن ذلك سيعني عدم تمديد آلية إيصال المساعدات التي ينتهي مفعولها 10 يناير المقبل.