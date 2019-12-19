المنتخب السعودي الأوليمبي يبدأ تحضيراته النهائية استعدادا لأمم آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 والمقرر إقامتها في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من تمارين اللياقة والتكتيك.

من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط محمد المجحد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام المقبل.