تخريج الدفعة 11 لدبلوم المهن الصحية للتعليم عن بعد بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس حفل تخريج الدفعة 11 لدبلوم المهن الصحية برنامج التعليم عن بعد.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، أن البرنامج نال سمعة واسعة فى الشرق الأوسط والدول العربية، وأصبح من أهم البرامج التعليمية.

وأضافت أن خريجيه من الأكثر طلبا في الجامعات العربية، كأول مركز للتعليم الطبي في الشرق الأوسط وأول قسم أكاديمي للتعليم الطبي في مصر والعالم العربي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقدم الدكتور وجدي طلعت، رئيس قسم التعليم الطبي ومدير برنامج الدبلوم في التعليم للمهن الصحية التعليم عن بعد، التهنئة للخريجين.

وأوضح أن المركز يتطلع بحلول العام 2030 إلى توزيع عادل لقيادات مؤهلة في تعليم المهن الصحية بالجامعات، ووزارة الصحة بمختلف الدول العربية، خاصة أن البرنامج يساهم في زيادة المهارات التدريسية والتواصل مع الطلاب وطرق التدريس الحديثة ووضع المقررات وتطويرها.