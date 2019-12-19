السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد عمق العلاقات بين السعودية ومصر

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلما بن عبدالعزيز تؤكد عمق العلاقات بين السعودية ومصر ، وذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الخميس للدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال: إن المسؤول السعودي سلم رسالة للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.