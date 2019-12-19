بومبيو: النظام الإيراني استنزف أموال الشعب لإنفاقها في سوريا واليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين.

وأضاف «بومبيو»، في كلمة له، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإيرانية تقوم بالتضييق على الأقليات وتزج بالصحفيين في السجون، مؤكدًا أن النظام حول إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ولفت إلى أن النظام في طهران لم يحترم مطالب شعبه على مدى 40 عاما، وأنه يستنزف أموال الشعب الإيراني لينفقها في سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني لديهم صديق وهذا الصديق هو الولايات المتحدة وستقف برئاسة ترامب معه.