تحالف مصرى يابانى لتنفيذ توسعات مطار برج العرب

يتولى تحالف من شركتين يضم أوراسكوم للانشاءات وأخرى من اليابان تنفيذ مبنى جديد بمطار برج العرب على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهرا المقبلة بهدف زيادة القدرة الاستعابية للمطار بحسب اللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات.

قال اللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ان تحالف شركتى اوراسكوم للانشاءات واحدى الشركات اليابانية يتولى تنفيذ مبنى جديد لمطار برج العرب.

اضاف ان مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا حيث يساهم المبنى الجديد فى زيادة القدرة الاستيعابية لمطار برج العرب لتصل إلى 5 ملايين راكب سنويا.

ويقع المبنى الجديد على مساحة 34 ألف متر ويسع ترماك لعدد 20 طائرة وكذلك جراجا يسع 1000 سيارة.

ويتم تمويل مشروع المبنى الجديد بمطار برج العرب من خلال قرض يابانى بفائدة 1 % مدة سداد تبلغ 40 سنة.

من جانبه قال مصدر مسئول فى وزارة الطيران انه جار توسعة مطار سفنكس على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ليسع 900 راكب كل ساعة بدلا من 300 راكب.

بهدف التمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة من الركاب عند افتتاح مشروع المتحف الكبير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

كما قامت وزارة الطيران بافتتاح مشروع مطار البردويل بمحافظة سيناء بهدف خدمة مشروعات التنمية التى تستهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

كذلك تم تشغيل مطار العاصمة الإدارية لخدمة مشروعات التنمية التى يجرى تنفيذها.