زاخاروفا: خطط اليونان لنقل أنظمة الدفاع الجوي «إس 300» إلى كييف معادية لروسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتبر خطط اليونان لبدء إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "إس -300" روسية الصنع خطوة معادية لروسيا.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن السلطات اليونانية كثفت مؤخرا تصريحاتها بشأن استعدادها لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي (إس -300) من طراز (بي إم يو 1)، شريطة أن تتلقى عددا إضافيا من أنظمة صواريخ (باتريوت) الأمريكية لتحل محلها".

وأضافت: "إننا نعتبر الخطط الاستفزازية لتسليم أنظمة الدفاع الجوي إس -300 وتعديلاتها الأخرى التي تم انتاجها في روسيا خطوة عدائية صريحة تستهدف روسيا".

وأشارت إلى أن السلطات اليونانية غير مدركة أنه بإرسال أسلحة إلى منطقة الحرب "سيصبحون بذلك شركاء مباشرين (للنازيين الجدد في أوكرانيا)، الذين يشنون حربا إجرامية ضد السكان المدنيين في دونباس، ومناطق مثل زاباروجيا وخيرسون، بما فيهم المدينيين من اليونانيين الذين يعيشون هناك "، بحسب قولها.