صحف العالم تنحني للأسطورة ميسي

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أبرزت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الإثنين، تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو، ورفع ليونيل ميسي للقب الأغلى للمرة الأولى في تاريخه.

قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 على حساب الديوك الفرنسية بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3-3.

البداية مع صحف إنجلترا التي أبرزت فوز الأرجنتين بالنجمة الثالثة والتتويج التاريخي بالمونديال، ورفع ميسي للقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعدما عاندته الساحرة المستديرة في وقت سابق وتحديدًا في 2014 أمام المنتخب الألماني.

تصدر ميسي غلاف صحيفة "ديلي تلجراف" رافعًا كأس العالم، معنونة: "إعجاز.. ساحر.. ميسي".

صحيفة ميرور البريطانية ألقت بظلالها على المشهد السحري والذي يشبه الحالم لميسي ورفاقه، ليأتي عنوانها مفعمًا بالقوة والإثارة، فكتبت:" الأفضل على مر العصور.. إنه ميسي والنهائي.. ليو يثبت أنه رقم 1 بعدما رفع أخيرا كأس العالم عقب المباراة الأعظم.. ويتعهد: سأواصل اللعب".

بينما عنونت صحيفة "التايمز" البريطانية:" "الأعظم.. الأرجنتين تهزم فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل ملحمي 3-3 في نهائي كأس العالم".

وأضافت الصحيفة:" ميسي يحرز ثنائية وفي ركلات الترجيح ليحصد الجائزة.. حرمان مبابي على الرغم من تسجيله هاتريك خلال قتال فرنسا للعودة".

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس":"عالم الحلم.. ميسي: هذا هو الشيء الوحيد المفقود، وها هو هنا".

بينما أشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى تحقيق ميسي للحلم الأعظم في مسيرته، قائلة:" ليونيل يحصد الهدية الأعظم في مسيرته".

وعنونت صحيفة "مترو": "تتويج المجد.. ميسي يفوز بكأس العالم في النهاية، بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح إثر نهائي كلاسيكي".

من جانبها أشادت الصحف الفرنسية بمنتخب بلادها رغم خسارة الديوك، مشيرة بالثنائي ميسي وكيليان مبابي

البداية مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي وجهت رسالة عبر غلافها لمبابي، قائلة "ارفع رأسك".

بينما نشرت صحيفة "لو باريزيان" صورة جماعية لمنتخب فرنسا مصحوبة بتعليق "فخورون بكم".

في حين قالت صحيفة "ليبيراسيون": "الأساطير" مصحوبة بصورة لميسي ومبابي، والإشارة إلى تألقهما في النهائي المثير بتسجيل 5 أهداف بواقع هدفين لقائد الأرجنتين وهاتريك للنجم الفرنسي الشاب.

وأشارت صحيفة "لو فيجارو" لاحتفال ميسي بكأس العالم مرتديا الزي الخليجي بعنوان "الأسطورة".

إلى جانب صورة تبرز حسرة كيليان مبابي رغم فوزه بجائزة الحذاء الذهبي بعنوان "حزن وتقدير".

وقالت لوموند:" القصة المثالية تقريبا لمنتخب فرنسا في المونديال"، مشيدة باللاعبين الفرنسيين.

وأضافت:" وصلت فرنسا إلى قطر وسط حالة من الشكوك العارمة ويرحلون عنها بصفتهم وصيف البطل في نهائي ضد الأرجنتين. رغم عدم تحقيق النجمة الثالثة، نال لاعبو ديديه ديشامب تقدير الجميع".

الصحف الإسبانية بدورها لم تغب عن المشهد وتتويج ميسي التاريخي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق راقصو التانجو النجمة الثالثة.

البداية مع صحيفة سبورت الإسبانية، التي تصدر ميسي صفحاتها وعنونت:" عدالة السماء".

في حين تلاعبت صحيفة ماركا بالألفاظ لتقسم أسم ميسي على عنوانها قائلة:" نعم إنه شهر الألبيسيليستي، باستخدام أحرف من اسم ميسي".

بينما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو صورة ميسي وهو يقبل كاس العالم، مصحوبة بعنوان:" ميسي الأفضل عبر التاريخ".

في حين أشارت صحيفة "آس" في عنوانها إلى تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم، قائلة "عدالة السماء".

الصحف الإيطالية ألقت بظلالها على المشهد هى الأخرى مبرزة تتويج ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، نشرت صورة ميسي وهو يقبل كأس العالم، وجاء عنوانها "أحبك يا كرة القدم".

من جانبها أشارت صحيفة "أبولا البرتغالية" إلى تتويج ميسي بكأس العالم، ونشرت صورة ميسي حاملًا كأس العالم، وعنونت:" ميسي خالد مثل مارادونا".

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية:" ميسي يتقلد تاج الملوك..الأرجنتين بطلًا للمرة الثالثة".

الصحف الأمريكية هى الأخرى أبرزت تتويج الأرجنتين التاريخي بكأس العالم للمرة الثالثة ورفع ميسي للقب للمرة الأولى في مسيرته.

البداية مع صحيفة نيويورك تايمز التي عنونت:" ميسي يحصل على تاجه"".

بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست":" ميسي أضاف اللمسة الأخيرة من المجد على مسيرته الاستثنائية، ووضع نهاية لانتظار طال منذ عام 1986".

واحتفت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، عنونت:" ميسي رفع أخيرا اللقب الكبير الذي كان ينقص خزائنه".

الصحف الأرجنتينة احتفت بتتويج منتخب بلادها بالنجمة الثالثة ورفع ميسي للقب للمرة الأولى في تاريخه.

البداية مع صحيفة "كلارين" التي عنونت:" الأرجنتين تحصل على النجمة الثالثة في كأس العالم".

بينما قالت صحيفة "أوليه":" نحن أبطال العالم".

وأشارت صحيفة "tntsports" في عنوانها إلى حصد اللقب، قائلة:" بركلات الترجيح.. منتخب الأرجنتين بطل العالم".

وأتمت صحيفة "lanacion":"بطل العالم هو الأرجنتين".