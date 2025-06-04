كييف: مقتل 631 طفلا أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، الأربعاء، إن 631 طفلا أوكرانيا قتلوا وأصيب أكثر من 1975 آخرين منذ بدء التدخل العسكري الروسي في البلاد أوائل عام 2022.

وأوضح المكتب في بيان على منصة تلجرام، أن 4 يونيو هو يوم إحياء ذكرى الأطفال الذين قتلوا في الحرب.

وذكر البيان أنه حتى 14 يونيو الجاري، بلغ عدد القتلى من الأطفال 631، بينما تجاوز عدد المصابين 1975 طفلا.

وأضاف: "هذه ليست أرقاما نهائية مع الأسف. جهود الحسم مستمرة في مناطق النزاع والأراضي المحتلة مؤقتا".

وأكد أن الأطفال في مناطق دونيتسك، وخاركيف، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، وكييف، وزاباروجيا، وميكولايف، وسومي في البلاد كانوا الأكثر تضررا من الحرب.

من جانبه، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلجرام، الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو لأطفال لقوا حتفهم في الحرب، قائلا: "هؤلاء الأطفال قُتلوا على يد روسيا في الحرب".

وأكد زيلينسكي أن موسكو تواصل حربها على كييف، مضيفا: "ينبغي للعالم ألا يسامح روسيا أو ينسى هذا الألم الرهيب وهذا العدوان".

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.