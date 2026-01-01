ألمانيا: توقعات بعدم تراجع أسعار المطاعم رغم تخفيض ضريبة القيمة المضافة في 2026

مع بداية العام، انخفضت ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم بألمانيا من 19% إلى 7%، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يصبح تناول الطعام خارج المنزل أرخص ثمناً بشكل عام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت إنجريد هارتجيس، المديرة التنفيذية لجمعية الفنادق والمطاعم الألمانية (ديهوجا) إن "الأسعار تعتمد بشكل أساسي على تطور التكاليف.. وهنا شهدنا بالفعل زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، والطاقة، وخاصة تكاليف الموظفين".

وأضافت هارتجيس، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع يحلول العام الجديد من 82ر12 يورو إلى 90ر13 يورو (للساعة)، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحدياً كبيراً، "خاصة بالنسبة للمطاعم التي تعتمد بكثافة على العمالة".

وأكدت هارتجيس، أن حساب الأسعار يظل في النهاية مهمة كل صاحب عمل على حدة، مضيفة: "نحن كاتحاد، لا يمكننا تقديم توصيات بهذا الشأن".

وكان العديد من أصحاب المطاعم أكدوا في السابق أن زيارة المطاعم لن تصبح أرخص تقريباً، وأوضحوا أن تخفيض الضريبة سيتم استغلاله في كثير من الأماكن لتعويض الارتفاع في التكاليف، ولو جزئياً.

ويعلق الاتحاد آمالاً كبيرة على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ناضل الاتحاد من أجله بشكل مكثف في السنوات الماضية.

وقالت هارتجيس: "أنا على قناعة راسخة بأن هذه هي الخطوة الأهم لتأمين مستقبل المطاعم والمقاهي، وبشكل خاص المطابخ التي تعتمد على العمل اليدوي الحرفي"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهم في حماية المشاريع القائمة ووظائف العاملين بها.

وأضافت هارتجيس: "نحن نسعى للحفاظ على تنوع قطاع الضيافة؛ ولهذا السبب تعد نسبة الـ 7% مهمة للغاية، حتى لا تهيمن مطاعم الوجبات السريعة والسلاسل وحدها على المشهد الحضري، بل تبقى أيضًا أماكن عامة جذابة يلتقي فيها الناس، ويجلسون في أجواء جميلة، ويتشاركون الطعام الشهي".