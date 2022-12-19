 سيد محمود: طارق إمام يملك وعيا نقديا ويسعى للتجديد الدائم - بوابة الشروق
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سيد محمود: طارق إمام يملك وعيا نقديا ويسعى للتجديد الدائم

تصوير: سلمى محمد خضر
تصوير: سلمى محمد خضر
أسماء سعد
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 8:15 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 8:15 م

قال الناقد والكاتب الصحفي سيد محمود، أن أحد أهم مميزات الروائي طارق إمام، امتلاكه وعي نقدي أدبي متميز، وأن حصوله على الجوائز هو دليل نجاح واجتهاد وتميز فريد خلال مسيرته المليئة بالأعمال المختلفة".

وأضاف محمود، خلال حفل إطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، والتي تنظمها دار الشروق للنشر، أن" طارق حصد العديد من الجوائز، حيث يمتلك موهبة خاصة متمثلة في قدرته على التغيير الدائم وتقديم اعمال مختلفة، لذلك لم أندهش من نجاحه الكبير لأنه نجاح يستحقه بالفعل".

وأصدرت دار الشروق طبعات جديدة لأربع من روايات طارق إمام: "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس - هدوء القتلة - الأرملة تكتب الخطابات سرا - ضريح أبي".

طارق إمام؛ روائي وقاص مصري. ولد عام 1977، ويُعدُّہ النقاد أحد أبرز المجددين في السرد المصري الحديث والأشد غرامًا بالتجريب. أصدر 12 كتابًا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها: «هدوء القتلة»، «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، «الأرملة تكتب الخطابات سرًّا»، «ضريح أبي»، «طعم النوم»، و«ماكيت القاهرة». تُرجِمت أعماله إلى عدة لغات، ونال العديد من الجوائز الرفيعة، منها جائزة ساويرس مرتين، جائزة الدولة التشجيعية، جائزة سعاد الصباح، جائزة متحف الكلمة الإسبانية، وتأهلت روايته «ماكيت القاهرة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2022

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