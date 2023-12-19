فحص 152 مريضا ضمن الفئات الأولى بالرعاية بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، إحدى الجمعيات عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 152 ضمن المرضى الأولى بالرعاية، بقرية ميت حبيش مركز طنطا، وقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وقرية كوم عبود مركز بسيون بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

وأشار أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إلى أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف المدن والقرى، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالغربية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.