الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لهدنة ثانية في غزة لإطلاق سراح الرهائن

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أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، استعداد إسرائيل للدخول في هدنة أخرى في غزة من أجل استعادة المحتجزين لدي حركة حماس الفلسطينية.

وقال هرتسوج، أمام تجمع للسفراء، إن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مكتبه.

وأضاف: "تقع المسئولية كاملة على عاتق (قائد حماس يحيي السنوار) وقيادة حماس (الأخرى)".

من جانبهم، أكد مسئولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية نقلا عن مسئولين أمريكيين القول إن «بايدن يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل»، وأن عودة المحتجزين فى غزة «هدف أسمى».

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مسئول إسرائيلى قوله إن إطلاق أسرى فلسطينيين «مهمين» ــ حتى ممن أدينوا بعمليات قتل ــ أمر وارد.

وكان موقع «أكسيوس» الإخبارى الأمريكى قد نقل عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين القول إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى ايه»، وليام بيرنز التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ديفيد بارنياع، ورئيس الوزراء القطرى، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى فى وارسو لبحث استئناف عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، هناك بعض الأسباب للاعتقاد بأن المحادثات الجديدة قد تكون «مثمرة»، بعد مقتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين برصاص جنود الاحتلال، حيث تتعرض الحكومة الإسرائيلية لمزيد من الضغوط لضمان إطلاق سراح باقى المحتجزين فى غزة.