بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، إنهم متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس "التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها"، وتحديداً حزب الله وإيران.

وأضاف بلينكن: "يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".

وأوضح: "عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة "ممكن"، بعد "مناقشات جادة وإيجابية" في العاصمة القطرية الدوحة، طالما لم تفرض إسرائيل شروطًا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".



