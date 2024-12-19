شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم ليلة مميزة احتفاءً بمسيرة الملحن الراحل محمد رحيم، إذ نظمت الحفل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل وبرعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حمل عنوان "ليلة حب وتكريم.. محمد رحيم"، أخرج الحفل عادل عبده، وقاد الفرقة الموسيقية مصطفى حلمي، بإشراف فني لتامر غنيم.

وافتتح الحفل بالسلام الجمهوري، تبعه عرض فيلم تسجيلي تناول محطات بارزة في مشوار محمد رحيم الفني.

وألقى بعدها د. مدحت العدل، كلمة افتتاحية، تلتها كلمة من د. أحمد فؤاد هنو، الذي سلم درع التكريم لزوجة الراحل أنوسة كوتة، تقديرًا لعطاء الموسيقار الكبير.

وتميز البرنامج الفني للحفل بأداء مجموعة من أعمال محمد رحيم الشهيرة، حيث بدأت الفرقة الموسيقية والكورال بميدلي جمع أغنيات مثل "حبيبي ولا على باله"، "لو عشقاني"، "مشاعر"، و"أنا في الغرام".

كما أطل المطرب محمد ثروت ليؤدي أغنية "يا مستعجل فراقي"، التي شهدت عودته للتعاون مع رحيم بعد سنوات طويلة.

وشهد الحفل لحظة خاصة حينما صعد الفنان تامر حسني إلى المسرح لمشاركة ماس، ابنة الراحل، في أداء دويتو أغنية "يروح البحر"، والتي نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، تلاها أداء الفنانة شذى لأغنية "أنا قلبي عشانه داب"، والمطربة سوما التي قدمت أغنية "قابلنا".

واصل الحفل تألقه مع المطرب محمد محيي، الذي غنى "ليه بيفكروني عنيك"، و"ياللي بتغيب عليا"، تلاه الفنان إيهاب توفيق بميدلي يضم أغنيتي "يا سلام"، و"اللي مدوبني"، أما النجمة لطيفة، فاختتمت الحفل بأداء أغنية "مصنع الرجالة"، التي تعاونت فيها مع رحيم منذ عام 2014.

واجتمع جميع النجوم المشاركين على المسرح ليغنوا معًا أغنية "أحلى اسم في الوجود يا مصر"، في لحظة احتفالية مؤثرة.

وشهد الحفل حضور كوكبة من صناع الموسيقى والفنانين والإعلاميين، أبرزهم الإعلاميون ممدوح موسى، مجدي الجلاد، وجاسمين طه زكي، والموسيقيون حميد الشاعري، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، المنتج محسن جابر، أمير محروس، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأمير طعيمة، حلمي عبد الباقي، رنا سماحة، جاد شويري، شادي شامل وغيرهم.