الرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في الدول النامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تنعقد هذا العام تحت عنوان: «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس.

وأشار إلى أن «العنوان له أكثر من دلالة، فهو يركز على الاستثمار في الشباب الذين يمثلون عماد الأوطان في الحاضر والمستقبل، وأبعاده الاقتصادية المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.