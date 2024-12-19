بوتين ينتقد تجميد أوكرانيا لمرور صادرات الغاز الروسي لغربي أوروبا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بسبب عدم سماحها بمرور صادرات الغاز من بلاده إلى غربي أوروبا اعتبارا من العام المقبل.

وذكر بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس في موسكو أن أوكرانيا تلقت نحو 700 مليون يورو سنويا مقابل عبور الغاز، فضلا عن الإضرار بجيرانها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوتين: "أوكرانيا تقطع غازنا عن المستهلكين في أوروبا".

ويؤثر الانقطاع بشكل رئيسي على العملاء في وسط أوروبا وشرقيها مثل المجر وسلوفاكيا ومولدوفا.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت تمرر الغاز الروسي عبر أنابيبها لكنها ستترك العقد المبرم مع شركة الغاز الروسي "جازبروم" ينتهي في بداية 2025.

وأوضح بوتين: "لم يعد هذا العقد موجودا، هذا أمر واضح، لكننا سننجو، وستنجو جازبروم".











