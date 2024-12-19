الصين والهند تتفقان على العمل على تسوية نزاعهما الحدودي في الهيمالايا

اتفقت الصين والهند الأربعاء على العمل من أجل التوصل إلى حل لنزاعهما الحدودي الطويل الأمد في جبال الهيمالايا بعد مواجهة عسكرية بدأت باشتباك مميت في عام 2020.



ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق بشأن الدوريات الحدودية الذي توصل إليه البلدان الآسيويان في أكتوبر، والذي كسر أخيرا الجمود الذي بدأ بالاشتباك في منطقة لاداخ. كان هذا الاشتباك أول مواجهة مميتة بين الهند والصين منذ عام 1975، وأدى إلى تصاعد التوترات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بعد محادثات بين الممثلين الخاصين بشأن قضايا الحدود، وزير الخارجية الصيني وانج يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، أن الجانبين سيسعيان إلى إيجاد حلول "عادلة ومعقولة" وصياغة خارطة طريق، والقيام بالخطوات الأسهل أولا والتعامل مع الخطوات الصعبة لاحقا.

وعقب اتفاق الحدود في أكتوبر بأيام عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

وقال البيان الصيني إن وانج ودوفال دعيا إلى مواصلة تنفيذ اتفاقية دوريات الحدود، وقالا إن البلدين سيعززان التبادلات عبر الحدود، بما في ذلك استئناف رحلات الحجاج الهنود إلى التبت.