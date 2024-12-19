ما أهمية جبل الشيخ الذي سيطرت عليه إسرائيل؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" أن جبل الشيخ الواقع على الحدود السورية-الإسرائيلية "عاد للسيطرة الإسرائيلية" بعد 51 عامًا، واصفًا ذلك بأنه "لحظة تاريخية مؤثرة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تمكنت القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء من السيطرة على مواقع في منطقة الجولان، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

يجمع جبل الشيخ بين الأهمية العسكرية والاقتصادية والثقافية، مما يجعله موقعًا حيويًا في منطقة تعاني من النزاعات المستمرة.

جبل الشيخ

يُعد جبل الشيخ، أو جبل حرمون، أحد أبرز الجبال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقع عند الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان وإسرائيل. يبلغ ارتفاعه حوالي 2814 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى نقطة في هذه المنطقة.

يتميز الجبل بأهميته الاستراتيجية والجغرافية والثقافية، مما يجعله محط اهتمام كبير بين الدول المتنازعة.

وتقع قمة جبل الشيخ في سوريا، في منطقة عازلة كانت تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية لمدة خمسين عامًا حتى نهاية الأسبوع الماضي، عندما سيطرت عليها دولة الاحتلال. وحتى يوم الأحد، كانت القمة منزوعة السلاح وتحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أعلى موقع دائم لها في العالم.

ما أهميته؟

يُعتبر جبل الشيخ موقعًا حيويًا لمراقبة المناطق المحيطة به، بما في ذلك جنوب سوريا وأجزاء من لبنان وشمال إسرائيل. يوفر ارتفاعه ميزة استراتيجية لإقامة أنظمة مراقبة ورادارات تُمكّن من جمع المعلومات الاستخباراتية ومتابعة التحركات العسكرية.

منذ حرب يونيو 1967 (حرب الأيام الستة)، سيطرت إسرائيل على المنحدرات الجنوبية لجبل الشيخ كجزء من احتلالها لمرتفعات الجولان. وتعتبر هذه السيطرة ضرورية لأمنها القومي.

يقول إفرايم إنبار، مدير معهد القدس للدرسات الاستراتيجية والأمن: "هذا هو أعلى مكان في المنطقة، ويطل على لبنان وسوريا وإسرائيل. إنه مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية. لا يوجد بديل للجبال". وتخطط القوات الإسرائيلية لإنشاء مرافق واسعة النطاق للتنصت واعتراض الإشارات في هذه المنطقة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هيرتسي هاليفي، إن إسرائيل تراقب من الجبل "لضمان عدم تحرك العناصر المحلية في اتجاهنا" وتستعد "لرد هجومي ودفاعي قوي للغاية" إذا لزم الأمر.

كما تطمع حركة الاستيطان الدينية في إسرائيل في السيطرة على الجبل. ويستشهد المستوطنون اليهود بسفر يشوع التوراتي، الذي يصف كيف استولى الإسرائيليون على المنطقة حتى جبل الشيخ. ويقولون إن هذا ينبغي أن يشكل الحدود الشمالية لإسرائيل.

كما يُعتبر جبل الشيخ مصدرًا مهمًا للمياه في المنطقة، حيث تذوب الثلوج التي تغطي قممه وتسهم في تغذية نهر الأردن، الذي يعد شريانًا مائيًا حيويًا لإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية.

يساعد الجبل أيضًا في تغذية الخزانات الجوفية بالمياه، مما يدعم الاحتياجات المائية للسكان المحليين.