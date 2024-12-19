إعلام يمني: استشهاد 9 أشخاص على الأقل في الغارات الإسرائيلية

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أفادت قناة فضائية تابعة للحوثيين بأن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وكانت إسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن في وقت سابق صباح اليوم الخميس.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن سلسلة من الضربات الجوية المكثفة هزت صنعاء بعد وقت قصير من استهداف صاروخ حوثي وسط إسرائيل.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن بعض الضربات استهدفت محطات الكهرباء في العاصمة، بالإضافة إلى محطة رأس عيسى النفطية على البحر الأحمر.



ونفذت الضربات بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم إطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالصواريخ والقذائف في ضوء احتمال سقوط حطام ناتج عن الاعتراض".

وشنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على الحوثيين على مدار عام تقريبا بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في ممر البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الإثنين الماضي إنها استهدفت "منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة" يديرها الحوثيون في صنعاء، والتي تم تحديدها لاحقا على أنها كانت مقرا لوزارة الدفاع الحكومية.